Apple превратит iPod touch на игровую консоль

Компания Apple планирует выпустить новое поколение медиаплеера iPod touch. Новинка в основном будет направлена на геймеров и игровую индустрию.

Об этом факте свидетельствует новая регистрация торговой марки в США, сообщает ресурс MacRumors.

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С 2008 года Apple использовала торговую марку iPod touch для класса 9 по международной классификации товаров и услуг – аудиовизуальное и информационное оборудование. Теперь же марка iPod touch расширена на класс 28 – портативные устройства для электронных игр, портативные игровые приставки.

"Геймификацию" плеера подтверждает и добавленная ​​страница об играх в описании iPod touch на официальном сайте Apple. Возможно, речь идет только о новом маркетинговом ходе для существующей модели, но поклонники Apple и журналисты надеются на что-то большее.



iPod touch сможет воспроизводить игры

Недавно в сети появились слухи о подготовке седьмого поколения медиаплеера iPod touch. Отметим, предыдущее поколение iPod touch было представлено в 2015 году и все еще есть в продаже.

К сожалению, источник не уточнил ни сроков выпуска, ни особенностей обновленной модели iPod touch.

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