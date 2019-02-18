Apple приобрела стартап по разработке приложений для голосовых помощников

Компания Apple приобрела стартап PullString, голосовые технологии которые легли в основу интерактивной куклы "Привет, Барби" (Hello Barbie). Кроме того, PullString представила программное обеспечение, которое позволяет людям создавать собственные приложения для голосового помощника Alexa.

Как сообщает ресурс Axios, Apple заплатила за операцию около 30 миллионов долларов авансом и пообещала выплатить еще около 10 миллионов долларов потенциальной прибыли руководству.

Читайте также: Apple может выпустить новый платный сервис

Для чего Apple стартап? Поскольку "яблочная" компания еще официально не объявила о приобретении PullString, пока точно не ясно, что она планирует делать с технологиями компании.

Вероятно, покупка может привести к созданию программного обеспечения, которое поможет большему количеству людей создавать собственные приложения Siri. Это может сделать голосового помощника Apple и динамик HomePod более конкурентоспособными по сравнению с Alexa и Google Assistant.

Что известно о PullString?

Компания, ранее известная как ToyTalk, была основана еще в 2011 году бывшими сотрудниками Pixar. Ее интеллектуальная платформа дала компаниям-партнерам и клиентам возможность создавать цифровых и физических персонажей, а также голосовые приложения, которые умеют общаться с людьми. "Привет, Барби" – лишь один из продуктов наряду с такими, как интерактивная игрушка "Паровозик Томас".

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно