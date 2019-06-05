Apple Pro Display XDR: почему новый монитор компании такой дорогой

В рамках конференции WWDC 2019, компания Apple представила рабочую станцию Mac Pro. Однако такой "монстр" требует соответствующего дополнения, поэтому купертиновцы анонсировали монитор Pro Display XDR с диагональю 32 дюйма.

Дисплей выглядит под стать другим творениям Apple и стоит как целый Mac Pro в базовой комплектации.

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Цена. Непосредственно сам монитор можно купить за 5 000 долларов в модификации Standard glass или за 6 000 долларов в модификации Nano-texture glass. Еще 1 000 долларов придется выложить за фирменную подставку Stand Pro, или обойтись "яблочным" креплением VESA за 200 долларов.



Apple Pro Display XDR с диагональю 32 дюйма

Основные характеристики. В основе новинки лежит IPS-матрица с разрешением 6016×3384 пикселей (Retina 6K Display), глубиной цвета 10 бит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Монитор имеет поддержку XDR (Extreme Dynamic Range) и способен выдавать яркость на уровне 1000 нит в обычном и 1600 нит в пиковом режиме. Динамическая контрастность составляет 1 миллион к 1, частота обновления – 60 Гц.



Apple Pro Display XDR получил очень стильный дизайн



Apple Pro Display XDR обойдется в 5 тысяч долларов

Дисплей также примечателен 576-зонной системой управления подсветкой матрицы. На тыльной стороне расположены четыре порта USB Type-C, один из которых поддерживает Thunderbolt 3.

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Также производитель отмечает заводскую калибровку подсветки и панели, а также поляризованный экран со сверхширокими углами обзора.

Старт продаж. Предварительные заказы на Apple Pro Display XDR начнут приниматься в сентябре, а поставки начнутся месяцем позже.

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