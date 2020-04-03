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Apple случайно засветила новый продукт в рекламном видео

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Apple AirTags: компания случайно рассекретила данные о гаджете / Unsplash

Слухи о появлении беспроводных маячков Apple AirTags начали появляться в сети уже давно, однако дату анонса поисковых трекеров так и не объявили. На релиз новинки намекнула сама компания: прямое упоминание аксессуара появилась в официальном видео, которое опубликовала служба технической поддержки.

Что известно о новом гаджете

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Судя по видеоряду, который уже исчез с сайта корпорации, AirTags будут "привязаны" к приложению Find My, который используется как локатор для поиска других гаджетов под управлением iOS.

Судя по тексту, который засветился на экране, одной из функций сервиса станет оффлайн-поиск, который позволяет находить любые предметы и устройства, к которым прикреплен маячок – даже если они не подключены к Wi-Fi и сотовым сетям.

Новый рекламный ролик Apple – смотрите видео

В приложении будет создана вкладка с иконками вещей, оснащенных трекером AirTag. Кроме обычного поиска предметов, можно будет включить функцию получения уведомления, когда маячок выходит за пределы заданной зоны – например, если пользователь вышел из дома и забыл ключи от машины.

Дата презентации и цена

Анонс компактных трекеров Apple AirTags ожидается на ближайшей презентации компании, предполагаемая цена новинок неизвестна.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Apple Новости Техно Гаджеты Техно
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