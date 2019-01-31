Apple снизит цены на iPhone

Несмотря на громкий осенний релиз смартфонов iPhone, первый финансовый отчет оказался весьма не утешительным для Apple. Несмотря на это, глава корпорации Тим Кук заявил, что компания переосмыслит цену iPhone.

Согласно данным отчета, продажи iPhone упали на целых 15%, сообщает MacRumors.

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По словам Кука, причиной падения продаж новых iPhone стала нестабильная экономика некоторых регионов. Из-за колебания курсов доллара и евро флагманские аппараты оказались неконкурентоспособными, и теперь вендор намерен изменить свой подход к ценообразованию на иностранных рынках.

В январе мы оценили макроэкономические условия некоторых из этих рынков, и решили вернуться к более соответствующим локальным ценам в надежде улучшить продажи в этих регионах,

– заявил глава Apple.

Список стран, в которых будет проведена обещанная ценовая корректировка, Кук не озвучил. Вероятно, речь в первую очередь идет об Индии и Бразилии. Ранее корпорация уже начала снижать цены для китайских ритейлеров. Не исключено, что одним из участников «распродаж» станет и Украина.



Новые iPhone в Украине стоят от 30 тысяч гривен за самую простую версию

Сроки окончательного пересмотра ценовой политики Apple в отношении iPhone неизвестны.

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