Apple сняла с производства самые популярные модели iPhone

Компания Apple сняла с производства смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые компания представила в 2014 году. Кроме того, компания из Купертино прекратила производить iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE.

Обслуживание iPhone 6. Как сообщает MyDrivers, при этом, iPhone 6 и iPhone 6 Plus не попали в список "устаревших и вышедших из эксплуатации". Это означает, что еще несколько лет их можно будет ремонтировать в авторизованных сервисных центрах Apple.

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Успехи iPhone 6. Отметим, за пять лет Apple продала более 250 миллионов экземпляров iPhone 6 различных модификаций. В 2018 году на модели 6 поколения iPhone приходилось около 10% от общего числа продаж.

Таким образом iPhone 6 стал самой продаваемой линейкой смартфонов Apple.

Снижение цены на другие модели iPhone. Несмотря на то, что смартфоны iPhone 6 больше не будут производить, цена на модели iPhone 7 и iPhone 8 снизится.

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