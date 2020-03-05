Apple сняла запрет на всплывающие push-уведомления: что это значит

Всплывающие на экране смартфона push-уведомления могут быть полезными или рекламными – это зависит от функций приложения, которое их посылает. После долгого запрета компания Apple разрешила рассылку объявлений, которые будут всплывать даже на заблокированном экране iPhone.

Детали о нововведениях

Интересно: Как скачать музыку на iPhone: проверяем популярные способы

Согласно обновленной инструкции для разработчиков, теперь приложения для iOS могут рассылать пользователям push-сообщения для "рекламы, рекламных акций или прямого маркетинга", если пользователь заранее выразил согласие на их получение, а настройками программы предусмотрена возможность полностью отключить рассылки, сообщает The Verge.

Примечательно, что ранее Apple запрещала подобную деятельность в любом виде.

Для чего это сделали

По данным источника, на такой шаг компания пошла ради удобства пользователей, которым могут быть интересны сообщения о скидках, распродажах и других акциях. Например, после установки приложения интернет-магазина владелец смартфона сможет быстро узнавать о снижении цены на товар, что его интересует.



В App Store новые правила для разработчиков

Какие приложения не смогут отправлять оповещения

При этом "лицензию на рекламу" получат не все разработчики. Компания пообещала особенно тщательно контролировать сервисы для знакомств и приложения, связанные с составлением гороскопов – их функциональность не будет расширена, если они "не обеспечивают уникальный, высококачественный опыт использования".

Другие обновления в App Store

Обновленная политика App Store также предусматривает интеграцию в приложения функции Sign in with Apple (доступ к различным другим аккаунтам с помощью единого идентификатора Apple ID). Такую возможность разработчики должны реализовать до 30 апреля 2020 года.



Как будет выглядеть кнопка "Войти с Apple ID"​

Еще одно новое правило запрещает публикацию софта, который может быть использован для совершения преступлений или иным способом помочь пользователям скрыть незаконную деятельность.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно