Apple снова выпустила обновление iOS 13.2.3: что исправляет новая версия прошивки
Корпорация Apple выпустила очередное обновление операционной системы iOS. Новая версия получила название iOS 13.2.3. Она должна исправить ряд ошибок, с которыми столкнулись пользователи iPhone после обновления iOS 13.
В частности, свежее обновление должно исправить работу функции поиска системы Spotlight, которая недавно была недоступна для некоторых пользователей.
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Что исправили в iOS 13.2.3?
- Поиск
Разработчики исправили работу системного поиска и поиска внутри почты, файлов и записей. В более старой версии прошивки он мог работать некорректно.
- Отображение фото
Ранее снимки и ссылки могли не отображаться на экране деталей сообщений. Сейчас этот баг также должны были исправить.
- Загрузка контента
Пользователи, использующие приложение, которое загружает контент в фоновом режиме, могли столкнуться с проблемой, которая не позволяет программе скачивать контент. В iOS 13.2.3 тоже эту проблему исправили.
- Баги в почте
Самое свежее обновление прошивки исправляет проблемы с получением новых сообщений в почте или цитированием сообщений из учетных записей.
Обновление до iOS 13.2.3
Обновление до iOS 13.2.3 уже доступно для пользователей. Есть информация, что сейчас Apple тестирует бета-версию iOS 13.3.
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