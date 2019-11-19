Apple снова выпустила обновление iOS 13.2.3: что исправляет новая версия прошивки

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Обновление iOS 13.2.3: что исправляет / unsplash.com

Корпорация Apple выпустила очередное обновление операционной системы iOS. Новая версия получила название iOS 13.2.3. Она должна исправить ряд ошибок, с которыми столкнулись пользователи iPhone после обновления iOS 13.

В частности, свежее обновление должно исправить работу функции поиска системы Spotlight, которая недавно была недоступна для некоторых пользователей.

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Что исправили в iOS 13.2.3?

  • Поиск

Разработчики исправили работу системного поиска и поиска внутри почты, файлов и записей. В более старой версии прошивки он мог работать некорректно.

  • Отображение фото

Ранее снимки и ссылки могли не отображаться на экране деталей сообщений. Сейчас этот баг также должны были исправить.

  • Загрузка контента

Пользователи, использующие приложение, которое загружает контент в фоновом режиме, могли столкнуться с проблемой, которая не позволяет программе скачивать контент. В iOS 13.2.3 тоже эту проблему исправили.

  • Баги в почте

Самое свежее обновление прошивки исправляет проблемы с получением новых сообщений в почте или цитированием сообщений из учетных записей.

iOS 13.2.3
Обновление до iOS 13.2.3

Обновление до iOS 13.2.3 уже доступно для пользователей. Есть информация, что сейчас Apple тестирует бета-версию iOS 13.3.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно iOS Apple Интернет
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