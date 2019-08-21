Apple тестирует собственный игровой сервис

Компания Apple продолжает расширять сферу деятельности. Теперь американский производитель начал работать над тестирование игрового сервиса Apple Arcade.

Как пишет DigitalTrends, ресурс доступен для некоторых сотрудников компании в рамках внутреннего тестирования.

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Как известно, Apple Arcade компания представила в начале 2019. Производитель обещал геймерам неограниченный доступ к широкому спектру игр за ежемесячную абонентскую плату. После загрузки игр они будут доступны для автономной игры.

Интересно, что программа раннего доступа к Apple Arcade платная даже для сотрудников Apple. Тестеры платят абонплату в размере 0,49 доллара (12,25 гривен).

Сейчас сервис включает лишь несколько оригинальных игр, но Apple обещала более ста таких игр.



Apple Arcade на стадии тестирования​

Что известно про Apple Arcade? Сервис анонсировали в марте 2019 года. Его называют неким Netflix для видеоигр. Вместо того, чтобы покупать игры с App Store, геймерам предлагают оформить подписку и получать доступ в течение месяца.

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