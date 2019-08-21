Apple тестирует собственный игровой сервис

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Apple тестирует собственный игровой сервис
Apple тестирует собственный игровой сервис / usgamer.net

Компания Apple продолжает расширять сферу деятельности. Теперь американский производитель начал работать над тестирование игрового сервиса Apple Arcade.

Как пишет DigitalTrends, ресурс доступен для некоторых сотрудников компании в рамках внутреннего тестирования.

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Как известно, Apple Arcade компания представила в начале 2019. Производитель обещал геймерам неограниченный доступ к широкому спектру игр за ежемесячную абонентскую плату. После загрузки игр они будут доступны для автономной игры.

Интересно, что программа раннего доступа к Apple Arcade платная даже для сотрудников Apple. Тестеры платят абонплату в размере 0,49 доллара (12,25 гривен).

Сейчас сервис включает лишь несколько оригинальных игр, но Apple обещала более ста таких игр.

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Apple Arcade на стадии тестирования​

Что известно про Apple Arcade? Сервис анонсировали в марте 2019 года. Его называют неким Netflix для видеоигр. Вместо того, чтобы покупать игры с App Store, геймерам предлагают оформить подписку и получать доступ в течение месяца.

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Теги: Новости Техно Техно Игры Apple
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