Apple уменьшает производство "бюджетных" iPhone Xr
Корпорация Apple решила отменить дополнительное производство самого дешевого из новой линейки смартфонов – iPhone Xr. Сейчас сборочные линии для iPhone Xr в Тайване загружены лишь на 75%.
Об этом пишет Nikkei, ссылаясь на собственные источники.
"Компания Foxconn сначала приготовила около 60 сборочных линий для модели iPhone Xr, но в последнее время использует только примерно 45 из них, поскольку заказчик сказал, что сейчас ему не нужно столько смартфонов", – говорят источники.
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Таким образом Foxconn будет производить около 100 тысяч единиц новых смартфонов каждый день. Это на 20-25% меньше начального оптимистического прогноза компании.
Еще один тайваньский производитель, Pegatron, столкнулся с похожей проблемой.
Также ранее Apple договорилась с компании Wistron, чтобы она была готова к выполнению срочных заказов, однако в этом сезоне таких заказов не будет.
При этом спрос на топовый смартфон iPhone Xs Max несколько выше, чем у двух других новых моделей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr
- ДисплейТип: Liquid Retina
Диагональ: 6,1 дюйма
Разрешение: 1792х828 пикселей
- ПроцессорA12 Bionic
- Графический процессорM12
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256
- КамераОсновная: 12 Мп (f/1.8)
Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)
- Аккумулятор2942 мАг
- Операционная системаiOS 12
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