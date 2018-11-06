Корпорация Apple решила отменить дополнительное производство самого дешевого из новой линейки смартфонов – iPhone Xr. Сейчас сборочные линии для iPhone Xr в Тайване загружены лишь на 75%.

Об этом пишет Nikkei, ссылаясь на собственные источники.

"Компания Foxconn сначала приготовила около 60 сборочных линий для модели iPhone Xr, но в последнее время использует только примерно 45 из них, поскольку заказчик сказал, что сейчас ему не нужно столько смартфонов", – говорят источники.

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Таким образом Foxconn будет производить около 100 тысяч единиц новых смартфонов каждый день. Это на 20-25% меньше начального оптимистического прогноза компании.

Еще один тайваньский производитель, Pegatron, столкнулся с похожей проблемой.

Также ранее Apple договорилась с компании Wistron, чтобы она была готова к выполнению срочных заказов, однако в этом сезоне таких заказов не будет.

При этом спрос на топовый смартфон iPhone Xs Max несколько выше, чем у двух других новых моделей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone​ Xr Дисплей Тип: Liquid Retina

Диагональ: 6,1 дюйма

Разрешение: 1792х828 пикселей

Тип: Liquid Retina Диагональ: 6,1 дюйма Разрешение: 1792х828 пикселей Процессор A12 Bionic

A12 Bionic Графический процессор M12

M12 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256 Камера Основная: 12 Мп (f/1.8)

​Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)

Основная: 12 Мп (f/1.8) ​Фронтальная: 7 Мп (f/2.2) Аккумулятор 2942 мАг

2942 мАг Операционная системаiOS 12

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