Apple уменьшает производство "бюджетных" iPhone Xr

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iPhone Xr не так хорошо продается, как планировала Apple
iPhone Xr не так хорошо продается, как планировала Apple / bengali.indianexpress.com

Корпорация Apple решила отменить дополнительное производство самого дешевого из новой линейки смартфонов – iPhone Xr. Сейчас сборочные линии для iPhone Xr в Тайване загружены лишь на 75%.

Об этом пишет Nikkei, ссылаясь на собственные источники.

"Компания Foxconn сначала приготовила около 60 сборочных линий для модели iPhone Xr, но в последнее время использует только примерно 45 из них, поскольку заказчик сказал, что сейчас ему не нужно столько смартфонов", – говорят источники.

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Таким образом Foxconn будет производить около 100 тысяч единиц новых смартфонов каждый день. Это на 20-25% меньше начального оптимистического прогноза компании.

Еще один тайваньский производитель, Pegatron, столкнулся с похожей проблемой.

Также ранее Apple договорилась с компании Wistron, чтобы она была готова к выполнению срочных заказов, однако в этом сезоне таких заказов не будет.

При этом спрос на топовый смартфон iPhone Xs Max несколько выше, чем у двух других новых моделей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone​ Xr

  • ДисплейТип: Liquid Retina
    Диагональ: 6,1 дюйма
    Разрешение: 1792х828 пикселей
  • ПроцессорA12 Bionic
  • Графический процессорM12
  • ПамятьОперативная: 8 ГБ
    Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256
  • КамераОсновная: 12 Мп (f/1.8)
    ​Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)
  • Аккумулятор2942 мАг
  • Операционная системаiOS 12

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Теги: Техно Смартфоны iPhone Xr Apple
Источник: Техно
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