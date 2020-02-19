Apple ускорит загрузку контента на устройства пользователей

Стриминг сервисы приобретают все большую популярность. Однако для потребления контента в высоком качестве необходим быстрый интернет с минимальными задержками. Новая инициатива компании Apple призвана решить эту проблему.

Применение новой технологии

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С целью снижения задержки при "доставке" контента конечным пользователям Apple объявила о начале применения технологии пограничного кэширования (Edge Cache), сообщает 4PDA.

Технология пограничного кэширования предусматривает хранение данных на серверах интернет-провайдеров. Как результат, контент фактически находится ближе к конечному устройству и на его доставку тратится меньше времени, а вместе с тем снижается вероятность каких-либо сбоев.



Apple начнет использовать технологию Edge Cache

Кроме того, это позволяет уменьшить количество запросов на серверы самой Apple, в результате чего высвобождаются ресурсы под другие задачи. Подобную технологию уже используют Netflix и Amazon.

Когда это начнет работать

Пока Apple Edge Cache находится в стадии тестирования. Неясно, в каких регионах работает эта услуга и какие сервисы распространяется. Сейчас сами интернет-провайдеры должны оставлять заявки на сайте Apple, чтобы воспользоваться новой опцией.

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