Apple ускорит загрузку контента на устройства пользователей
Стриминг сервисы приобретают все большую популярность. Однако для потребления контента в высоком качестве необходим быстрый интернет с минимальными задержками. Новая инициатива компании Apple призвана решить эту проблему.
Применение новой технологии
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С целью снижения задержки при "доставке" контента конечным пользователям Apple объявила о начале применения технологии пограничного кэширования (Edge Cache), сообщает 4PDA.
Технология пограничного кэширования предусматривает хранение данных на серверах интернет-провайдеров. Как результат, контент фактически находится ближе к конечному устройству и на его доставку тратится меньше времени, а вместе с тем снижается вероятность каких-либо сбоев.
Apple начнет использовать технологию Edge Cache
Кроме того, это позволяет уменьшить количество запросов на серверы самой Apple, в результате чего высвобождаются ресурсы под другие задачи. Подобную технологию уже используют Netflix и Amazon.
Когда это начнет работать
Пока Apple Edge Cache находится в стадии тестирования. Неясно, в каких регионах работает эта услуга и какие сервисы распространяется. Сейчас сами интернет-провайдеры должны оставлять заявки на сайте Apple, чтобы воспользоваться новой опцией.
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