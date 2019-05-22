Apple вместе с известным американским фотографом проведут мастер-классы по портретной съемке

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Пример работы Кристофера Андерсона
Пример работы Кристофера Андерсона / Christopher Anderson

Компания Apple объявила о сотрудничестве со знаменитым фотографом Кристофером Андерсоном. На такой шаг купертиновцы пошли для того, чтобы изменить отношение пользователей к фотографированию.

Детали о мастер-классах. Как сообщает Apple Insider, известный фотограф поделится своими знаниями в области фотографии с владельцами iPhone по всему миру во время сессий под названием Disrupting The Portrait ( "Коренное изменение портретной съемки") в рамках серии образовательных программ Today at Apple Photo Lab.

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Участники сессии изучат творческие приемы, которые "бросают вызов традиционным правилам портретной фотографии".

Предыдущее сотрудничество Андерсона и Apple. К слову, в 2016 и 2017 годах Apple продемонстрировала портретные снимки Андерсона в галереях изображений, снятых на iPhone. Фотограф также проводил тестирование системы камер iPhone 7 и был отмечен на слайде во время презентации Apple.

Крістофер Андерсон
Фото Кристофера Андерсона

Что известно о фотографе? Кристофер Андерсон является членом международного агентства Magnum Photos. Он широко известен благодаря своим фотографиям, сделанным в зоне конфликтов.

Андерсон работал и по контракту в журналах National Geographic, Newsweek, а сейчас является ведущим фотографом в журнале New York Magazine. Он также имеет большой опыт фотографирования с помощью iPhone и iPad.

Крістофер Андерсон
Пример работы фотографа Кристофера Андерсона

Книга Андерсона Capitolio, вышедшей в 2011 году, стала первой печатной фотомонографиею, адаптированной для отображения на iPad.

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Теги: Новости Техно Техно Apple Смартфоны
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