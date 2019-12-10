Apple выдвинула россиянам официальную претензию: забирают домен у сайта Apple-iPhone.ru

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Apple выдвинула россиянам официальную претензию / bestwallpaperever01.blogspot.com

Компания Apple решила отобрать домен у российского сайта для пользователей iPhone - Apple-iPhone.ru. Это один из древнейших узлов для фанатов техники Apple в России.

Как сказано на bloha.ru (новое название для apple-iphone.ru), компания Apple направила провайдеру хостинга официально заверенную претензию "О нарушении интеллектуальных прав" на сайте apple-iphone.ru.

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Эту претензию прислали из американского офиса Apple. Следовательно, корпорация требует заблокировать этот сайт.

Причина

Как объяснили в корпорации, в доменном имени www.apple-iphone.ru размещен товарный знак "Apple". А его правообладателем является американская компания.

С чем связано решение Apple заблокировать доменное имя – пока неизвестно.

Что известно об apple-iphone.ru? Этот сайт запустили в январе 2007 года. Он начал работу за несколько лет до того, как на территории страны заработала официальная поддержка Apple. Сайт предоставляет услуги по помощи пользователям iPhone. При этом на портале не проводят продажу техники Apple.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Новости России Apple IT-бизнес
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