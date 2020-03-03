Apple выплатит компенсацию пользователям из-за специального замедления старых iPhone

Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию в размере 500 миллионов долларов за умышленное замедление старых моделей iPhone. Этот скандал разгорелся еще в 2017 году.

Как пишет The Verge, таким образом Apple пытается уладить коллективный иск, поданный из-за замедления смартфонов обновлением программного обеспечения на территории США.

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Детали

Apple согласилась выплатить компенсацию недовольным пользователям в общем размере 310 – 500 миллионов долларов. В частности, компенсацию получат владельцы таких моделей, которые используют версии операционной системы iOS 10.2.1 или 11.2 до 21 декабря 2017 года:

iPhone 6,

iPhone 6 Plus,

iPhone 6s,

iPhone 7,

iPhone 7 Plus,

iPhone SE.

Так, на каждый такой iPhone предусмотрено 25 долларов компенсации (625 гривен). При этом некоторые участники этого коллективного иска получат 1500 или 3500 долларов. Еще около 90 миллионов долларов получат юристы, представляющие интересы покупателей в рамках рассмотрения.

Кстати, Apple свою вину в этой ситуации не признает. В компании говорят, что согласилась на выплату компенсаций, чтобы избежать дальнейших судебных расходов.

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