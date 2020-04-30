Apple выплатит пользователям 18 миллионов долларов: в чем дело

Корпорация Apple согласилась выплатить своим пользователя 18 миллионов долларов. Таким образом компания хочет избежать судебных исков от пользователей, которым отключила FaceTime на старых iPhone.

Как передает издание 9to5mac, компенсацию в размере 18 миллионов долларов получат жители Калифорнии.

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Детали

Инцидент произошел еще в 2014 году. Тогда компания отключила на iPhone видеосервис FaceTime. В 2017 году возмущенные пользователи подали коллективный иск. Чтобы избежать судебной волокиты, компания решила выплатить истцам денежную компенсацию.

Следовательно, первые два истца получат по 7500 долларов, 30% от суммы получат адвокаты, еще около 3 миллионов пользователей получат всего по 3 доллара.

Почему FaceTime заблокировали

Как известно FaceTime использовал две технологии для связи между iPhone. В 2012 году Apple обвинили в нарушении патентов по одной из технологий, принадлежащих компании VirnetX. Поэтому начиная с iOS 7 Apple использует собственный стандарт, который не нарушает патенты VirnetX.

В 2014 году Apple решила не продлевать сертификаты работы старых технологий FaceTime на устройствах, которые не обновились до iOS 7. В обновленной версии операционки существенно изменили интерфейс, из-за чего многие пользователи iPhone 4 и 4s на iOS 6 не хотели ее обновлять.

Впоследствии возмущенные пользователи подали иск, который поддержали свыше 3 миллионов человек. Еще через три года Apple согласилась с претензиями и выплатила денежную компенсацию.

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