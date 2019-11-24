Apple выполнит сразу 2 пожелания пользователей в 2020 году

Компания Apple решила прислушаться к просьбам и пожеланиям своих пользователей. И уже в следующем году воплотит некоторые из них. По крайней мере об этом говорит аналитик Barclays Блейн Кертис.

Как передает MacRumors, этот аналитик провел несколько встреч с партнерами Apple из цепочки производственных поставок в Азии.

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Первый приятный сюрприз

Аналитику стало известно, что объем оперативной памяти Phone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, наконец, дорастет до 6 ГБ. Это существенный шаг вперед по сравнением с 4 ГБ в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые выпустили в этом году.

Также в новинки добавят 3D-сканирование пространства в тыльной камере. Новинки 2020 года также получат поддержку высокоскоростных сотовых сетей 5G. В базовой модели iPhone 12 сохранится 4 ГБ оперативной памяти, как и в iPhone 11.

Вторая просьба пользователей

Также аналитик заверил, что в следующем году состоится премьера нового поколения бюджетника iPhone SE 2. Его производство производитель запустит уже в феврале, а официальный дебют состоится в марте. iPhone SE 2 позаимствует многие характеристики iPhone 8, в частности 4,7-дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев Touch ID. Также бюдженик получит фирменную кнопку Домой. При этом он будет работать на новом процессоре A13 и 3 ГБ оперативной памяти.

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