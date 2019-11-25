Apple выпустила чехлы для iPhone по цене смартфонов Xiaomi

Для смартфонов Apple существует множество аксессуаров: большинство из них выпускают сторонние компании, однако в ассортименте американского вендора есть и собственные решения. Одним из них является чехол Smart Battery Case для линейки iPhone 11 со встроенным пауэрбанком.

В числе особенностей новинки – функция управления камерой смартфона и цена, сравнимая с покупкой нового смартфона другого популярного бренда, сообщает GSMArena.

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Особенности фирменного чехла

Как и предыдущие аксессуары линейки, новый Smart Battery Case оснащен встроенным аккумулятором и выполняет роль пауэрбанка. По данным Apple, он способен увеличить автономность смартфона на 50%, а отследить уровень его собственного заряда можно с помощью фирменного виджета для iOS.

Особенностью новой версии чехла стала специальная физическая кнопка на правой грани. Ее нажатие запускает приложение камеры, даже если экран смартфона заблокирован. Следующее нажатие на кнопку делает снимок, а длительное нажатие – записывает видео в режиме QuickTake.



Цвета новых чехлов Smart Battery Case

Чехол сертифицирован по стандарту Qi и его можно заряжать одновременно со смартфоном от беспроводной станции. Поддерживается стандарт USB Power Delivery при использовании переходника на Lightning.

Цвета и цена

Smart Battery Case выпускается в белом и черном цвете для всех новых iPhone, а для моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max также доступна розовая окраска. Стоимость новинок составляет 129 долларов (ориентировочно 3 100 гривен согласно курсу состоянием на 25 ноября 2019 года). Заметим, почти за те же деньги можно приобрести смартфон Xiaomi Redmi 8.

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