Apple выпустила iOS 13.3: какие ошибки исправляет обновленная операционка

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Apple выпустила обновление iOS 13.3 / Скриншот из видео

Компания Apple выпустила очередное обновление до операционной системы iOS 13. Нововведения и улучшения в iOS 13.3 коснулись функций экранного времени.

Обновление уже доступно для пользователей iPhone.

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Что исправляет обновление

  • Обновленная версия обеспечивает новые средства родительского контроля. В частности, родители смогут контролировать, какие контакты появляются у их детей. Также родители могут ограничивать сообщения или FaceTime.
     
  • Также обновление обеспечивает исправление для программы "Почта" и проблемы с удалением писем из Gmail.
     
  • iOS 13.3 исправили проблему, когда записи с диктофона нельзя было обнародовать для других аудиопрограмм.

iOS 13.3:
iOS 13.3 уже доступна для загрузки

 

  • Исправили разработчики проблему, когда некоторые беспроводные зарядки могут заряжать медленнее, чем ожидают пользователи.
     
  • Кроме того, в iOS 13.3 исправили поддержку совместных ключей безопасности по стандарту FIDO2 в браузере Safari через NFC и разъемы USB и Lightning.

iOS 13.3:
iOS 13.3: что исправляет обновление

 

Что не так с iOS 13

Новую версия операционной системы Apple выпустила в сентябре этого года. С тех пор пользователи iPhone пережили уже несколько обновлений. Без сомнения, iOS 13 стала рекордсменкой по количеству багов.

Эту проблему признали даже разработчики Apple. Там пояснили, что ранее новые функции встраивали в ежедневные сборки iOS до того, как те были полностью протестированы. Но из-за большого количество обновлений тестировщики не могли понять, что именно пошло не так. Именно это приводило к некоторым проблемам в iOS 13.

Следовательно, разработчики решили отключать непроверенные и нестабильные функции в ежедневных тестовых сборках. При этом в настройках появится отдельная категория Flags для пользователей, которые захотят протестировать такие функции. Правда, новый подход заработает в iOS 14.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Apple Новости Техно Техно iOS iPhone Смартфоны
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