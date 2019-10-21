Apple выпустит сразу 5 новых смартфонов в 2020 году

Еще несколько лет назад компания Apple выпускала по одному смартфону в год. Далее их количество увеличилось до двух моделей, а в в 2017 были представлены 3 новых iPhone. Но на этом компания не будет останавливаться.

Как пишет издание 91mobiles, уже в следующем году компания выпустит сразу 5 новых моделей iPhone.

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Аналитик компании Wedbush Дэн Айвс предполагает, что четыре модели — это будет линейка iPhone 12, а пятым станет долгожданный "бюджетный" iPhone SE 2.

Что касается линейки iPhone 12, то все эти модели получат поддержку 5G, а количество модулей основной камеры увеличится до 4 сенсоров (в топовых моделях).

Что известно о "бюджетных"? iPhone SE 2 можно считать одним из самых ожидаемых смартфонов Apple. Слухи о выходе новой модели звучат уже несколько лет. Но сейчас их особенно много.

Например, аналитики говорят, что новинка будет похожа на iPhone 8. В частности, унаследует толстые рамки и классическую кнопку "Домой". Также известно, что он будет иметь одинарную камеру, при этом будет работать на новом фирменном чипе A13 (как у линейки iPhone 11). Диагональ дисплея составит 4.7 дюйма.

Аналитики даже называют стоимость будущей новинки — цена iPhone SE 2 будет стартовать от 399 долларов (почти 10 тысяч гривен).

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