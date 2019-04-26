Apple Watch полгода пролежал в воде и продолжал работать

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Apple Watch полгода пролежал в воде и продолжал работать
Apple Watch полгода пролежал в воде и продолжал работать / belgium-iphone.lesoir.be

Серфер Роберт Бейнтер потерял свой Apple Watch во время катания на волнах. А через полгода ему вернули смарт-часы и они продолжали работать.

Как пишет appleinsider, серфер потерял гаджет при покорении одной из волн в Тихом океане. Он более часа пытался найти Apple Watch, но безрезультатно.

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Через полгода часы нашел мужчина, живущий у пляжа. Как он рассказал, девайс нашел, когда искал черепашек. Часы остались невредимыми, правда у них немного потускнел дисплей.

Полезные функции. Смарт-часы Apple Watch, кроме прочности, имеют еще и другие пользы функции. Так, ранее мы писали, что он спас жизнь пенсионеру.

У 4 поколения Apple Watch есть функция, которая фиксирует падение пользователя и если он не двигается, то часы отправляет сообщение в скорую. В этом случае человек упал и потерял сознание. Поэтому гаджет сам вызвал скорую.

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Теги: Умные часы Новости Техно Техно Гаджеты Apple
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