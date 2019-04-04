Apple Watch помог выявить у пользователя серьезную болезнь

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Apple Watch спас жизнь читателю
Apple Watch спас жизнь читателю / 9to5mac.com

Мы уже неоднократно писали, что новое поколение умных часов Apple Watch спасало жизнь своим пользователям. Но на этот раз поблагодарить гаджет должен скептик, который высмеивал его новые функции.

Как пишет 9to5mac, немец скептически оценивал диагностические возможности Apple Watch. Также он заявлял, что они "отлично подойдут для ипохондриков".

Как помогли часы. При этом он все же попробовал испытать функцию ЭКГ, которую получили новые Apple Watch. Часы показали, что он болеет фибрилляцией предсердий.

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Он пошел к своему другу-врачу, но тот его заверил, что "это ошибка измерений".

При этом пользователь таки пошел в больницу. Там ему провели 12-канальную ЭКГ на профессиональном оборудовании. И тесты показали, что показатели часов были правильными.

Часы способствовали продолжению моей жизни. Это правда,
– сказал пользователь.

Ранее мы сообщали, что смарт-часы спасли жизнь пенсионеру. Здесь пригодилась еще одна функция Apple Watch, которая фиксирует падение пользователя и если он не двигается, то часы отправляют сообщение скорую. В этом случае мужчина упал и потерял сознание. Поэтому гаджет сам вызвал скорую.

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Теги: Apple Техно Гаджеты Умные часы
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