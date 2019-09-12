Apple Watch Series 5: цена умных часов в Украине

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Apple Watch Series 5: цена в Украине
Apple Watch Series 5: цена в Украине / pocket-lint.com

Кроме новых iPhone во время осенней презентации компания Apple представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 5.

В основном новинка унаследовала характеристики предшественника Apple Watch Series 4. Но все же часы получили несколько интересных фишек. Например, девайс оснащен новым экраном Always-On Retina.

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Также объем встроенной флеш-памяти у новинки увеличился вдвое, до 32 ГБ.

Цена. Что касается стоимости, то Watch Series 5 в алюминиевом корпусе оценен в 399 долларов.

При этом в сети уже назвали стоимость новинки в Украине. Версия в алюминиевом корпусе на нашем рынке будет стоить 13 699 гривен. По предварительным данным, новинка появится в продаже в Украине в начале октября.

Кстати, во время презентации в компании сообщили еще одну приятную новость. Apple Watch Series 3 подешевел до 200 долларов – это около 5 тысяч гривен.

Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5 в октябре уже будет в Украине

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Теги: Техно Apple Новости Техно Умные часы Гаджеты
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