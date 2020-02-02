Apple Watch Series 6: появились детали о умных часах

Корпорация Apple уже начала работу над новым поколением умных часов Apple Watch Series 6. Производитель уже подал заявку в Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO).

Как пишет appleinsider.com, патент свидетельствует, что Apple придумала новое техническое решение для новых смарт-часов.

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Детали

Как свидетельствует документ, производитель планирует расширить функциональность колесика управления Digital Crown, которым оснащены все прошлогодние модели Apple Watch. Нам известно, что это колесико используют для прокрутки, масштабирования, плавной навигации и тому подобное.

В новом поколении Apple хочет добавить к колесику оптический датчик для регистрации жестов. Это означает, что пользователям уже не нужно будет крутить это колесо – достаточно будет провести по поверхности пальцем.

В Digital Crown могут интегрировать дополнительные датчики. Среди них – сенсоры температуры, влажности, давления, освещенности и т.д.

Когда увидим

Об этом информации пока нет. Традиционно, новые поколения Apple Watch корпорация представляет во время осенней презентации. Поэтому скорее всего Apple Watch Series 6 представят в сентябре 2020 года.

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