Apple Watch спас человека после падения со скалы

Мы уже неоднократно рассказывали, что функции умных часов Apple Watch (4 и 5 поколения) спасали жизнь своим пользователям. Речь идет о функции фиксации падения, которая вызвать близких или экстренные службы.

Как пишет PhoneArena, еще один такой случай произошел, когда часы спасли пользователя, сорвавшегося со скалы.

Интересно: Умные часы Huawei Watch GT 2 уже можно заказать в Украине: цена

Детали. Инцидент произошел с Джеймсом Пруденсиано. Парень поднимался по скале, но внезапно сорвался и упал. У него было три перелома.

Это падение зафиксировали часы и передали координаты спасателям. Так что парня удалось найти и спасти. Правда в Украине эта функция недоступна.

Apple Watch спас парня

Еще одна важная функция – мониторинг сердечного ритма. Мы уже тоже видели случаи, когда часы рекомендовали пользователю обратиться к врачу, потому выявляли проблемы с сердцем.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно