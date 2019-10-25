Apple Watch спас человека после падения со скалы

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Apple Watch спас человека
Apple Watch спас человека / iphones

Мы уже неоднократно рассказывали, что функции умных часов Apple Watch (4 и 5 поколения) спасали жизнь своим пользователям. Речь идет о функции фиксации падения, которая вызвать близких или экстренные службы.

Как пишет PhoneArena, еще один такой случай произошел, когда часы спасли пользователя, сорвавшегося со скалы.

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Детали. Инцидент произошел с Джеймсом Пруденсиано. Парень поднимался по скале, но внезапно сорвался и упал. У него было три перелома.

Это падение зафиксировали часы и передали координаты спасателям. Так что парня удалось найти и спасти. Правда в Украине эта функция недоступна.

Apple Watch спас парня

Еще одна важная функция – мониторинг сердечного ритма. Мы уже тоже видели случаи, когда часы рекомендовали пользователю обратиться к врачу, потому выявляли проблемы с сердцем.

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Теги: Техно Новости Техно Умные часы Apple Гаджеты
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