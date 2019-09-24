Apple Watch спасли жизнь велосипедисту
Мы уже неоднократно писали о полезных свойствах умных часов Apple Watch. Еще одну такую историю рассказал пользователь гаджета Гейб Бурдетт.
Бурдетт рассказал, что Apple Watch спас жизнь его отцу. Об этом мужчина рассказал в соцсети Facebook.
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В частности, пригодилась функция определения падения на Apple Watch. Как рассказал Гейб Бурдетт, он собирался покататься с отцом Бобом на велосипедах, но за несколько минут до встречи он получил сообщение от смарт-часов отца.
В сообщении говорилось о том, что гаджет зафиксировал сильное падение пользователя. Также в сообщении были координаты отца.
Отец упал и потерял сознание от удара по голове. Apple Watch также разбились, но смогли передать информацию. Гейб оперативно добрался на места падения отца и оказал первую помощь и вызвал спасательную службу.
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