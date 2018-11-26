Apple заимствует дизайн смартфонов у китайских производителей

Компания Apple традиционно считается законодателем моды, когда речь идет о дизайне смартфонов. Однако, судя по новому патенту компании, купертиновцы планируют скопировать одну из фишек китайских смартфонов.

Об этом сообщает 4PDA.

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Новый патент Apple описывает процесс поверхностной обработки под стеклом задней крышки смартфона. В заявке сказано, что это позволит создавать эффект градиента, радуги и другие дизайнерские решения, призванные изменить внешний вид iPhone.



Новый патент Apple

В патенте предусмотрено использование станка числового программного управления для создания миниатюрных канавок на корпусе устройства, способных изменять отражение света от поверхности смартфона при его медленном повороте в руке.



Apple разрабатывает технологию для градиентной окраски смартфонов

Пока нет никаких гарантий, что Apple действительно будет использовать эту технологию в будущих моделях, но сейчас это один из главных трендов в дизайне смартфонов у китайских производителей.

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