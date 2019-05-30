Apple запатентовала гибкий iPhone: изображение

Компания Apple старается не отставать от мировых тенденций на рынке смартфонов. Поэтому запатентовала свою версию гибкого девайса. СМИ стал доступен патент от Apple, который демонстрирует, каким может стать первый iPhone с гибким дисплеем.

Как пишет GSMarena, гибкий девайс от Apple, можно будет не только сложить пополам, но и с двумя линиями изгиба, сделав корпус еще более узким.

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Также экран получит специальный защитный слой, который предположительно будет выполнен из прочного и прозрачного материала вроде стекла, сапфира или циркония.

По информации инсайдров, Apple может представить свой первый гибкий iPhone уже в 2020 году.

Патент гибкого iPhone

Что случилось с Samsung Galaxy Fold? Сразу несколько компаний представили свои версии гибких смартфонов. Но, пожалуй, самым известным является Samsung Galaxy Fold. И не только из-за своих преимуществ, но и из-за скандалов вокруг разработки.

Так, перед тем как новинка поступила в продажу, экземпляры смартфона разослали блогерам. И всего за несколько дней пользования они начали ломаться. Поэтому Samsung отсрочил продажу новинки. Когда гибкий смартфон станет доступен для покупки, и поступит ли он в продажу вообще – пока неизвестно.

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