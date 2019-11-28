Apple запатентовала инновационные наушники для аудиоконференций

Согласно идее Apple, устройство должно создавать у пользователя полную иллюзию присутствия собеседников. Наушники будут создавать вокруг слушателя своеобразную "виртуальную комнату", располагая собеседников в разных ее местах. По крайней мере именно так пользователь будет воспринимать это на слух.

За правильное создание "виртуальной комнаты" для пользователя будет отвечать специальная интеллектуальная система, которая и будет обеспечивать эффект присутствия собеседников, отмечается в патентной заявке компании.

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Как это будет работать

Распределив людей в комнате, программа изменит их голоса таким образом, чтобы создать иллюзию их пребывания в одном помещении. По замыслу разработчиков, это должно существенно упростить идентификацию участников конференции.



Схема работы наушников / US Patent and Trademark Office

Кроме того наушники будут отслеживать ориентацию головы слушателя – например, звук изменится, если пользователь повернет голову в сторону собеседника, чтобы лучше его слышать.

Почему наушники могут не появиться

Хотя технология кажется очень интересной, однако Apple уже не впервые патентует идеи независимо от того, планирует ли воплощать их в жизнь. Среди примеров красивых патентов, по меньшей мере отложили до лучших времен – умные кольца, складной дисплей и даже умную подушку. Это означает, что и необычные наушники могут никогда не увидеть свет.