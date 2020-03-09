Apple запатентовала конкурента Samsung Galaxy Fold

Смартфоны с гибким экраном стали новым трендом. Такие устройства уже представили Samsung, Motorola и Huawei. Согласно последним данным, над подобным гаджетом работает и компания Apple.

Новый патент был выдан Apple Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO). Судя по всему, устройство получит гибкий дисплей, соединенный при помощи специальных шарниров. Говорится о двух вариантах дизайна: классический, когда основной экран будет свернут внутрь, и такой, где экран будет состоять в несколько слоев, сообщает phonearena.

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Детали запатентованного устройства Apple

Точных сведений о материале покрытия дисплея пока нет. Гибкая часть может быть усилена химическими веществами и изготовлена из стекла, сапфира или любого другого керамического материала. В патенте указывается, что защитные листы будут использоваться для "облегчения локального изгиба или изгиба без создания неприемлемого внутреннего напряжения".

В патенте описывается применение нескольких датчиков, включая акселерометр, гироскоп, магнитометр и другие. Они должны определять правильную ориентацию дисплея. Apple также рассматривает возможность использования сенсоров для включения, отключения или перевода экрана в режим ожидания в тот момент, когда устройство будет находиться в сложенном состоянии.

Патентные изображения

Сценарии использования гаджета

Согласно документу, смартфон можно будет разместить в такой способ: под углом 90 градусов, используя нижнюю часть в роли цифровой клавиатуры, или в сложенном состоянии, разместив его на тумбочке, где устройство сможет показывать полезную для пользователя информацию.

Пока не ясно, планирует ли Apple выпускать подобный гаджет или же это очередной патент, который никогда не будет воплощен в жизнь.

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