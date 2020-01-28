24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Apple запатентовала необычный iMac в стеклянном корпусе

44 Читати новину українською
iMac / Unsplash

Патентное ведомство США одобрило заявку Apple, которая описывает новый вариант компьютера-моноблока. Ключевым отличием устройства от предыдущих моделей станет изогнутый корпус из стекла.

Что известно о патенте

Интересно: Apple iPhone SE 2 может стоить дороже, чем ожидалось

Согласно опубликованному на сайте регулятора документу, дисплей моноблока будет сразу переходить в клавиатуру с тачпадом. Комплектующие разместятся в подвижной подставке, с помощью которой можно будет регулировать угол наклона дисплея устройства.

Другие варианты исполнения предполагают использование съемной клавиатуры или подключение MacBook, изображение с дисплея которого будет транслироваться на экран iMac, а клавиатура лэптопа будет доступна через отверстие в корпусе.

Альтернативный вариант конструкции предусматривает гибкое соединение между областями дисплея и ввода.

 

 

Особенности стеклянной конструкции

Хотя модель будет выполнена из стекла, в Apple допускают использование керамических или пластиковых элементов. В патенте также описывается возможность размещения модуля беспроводной зарядки и биометрических сенсоров в нижней части корпуса.

Документ уточняет, что стеклянный корпус устройства может быть как прозрачным, так и непрозрачным, а также включать прозрачные элементы.

Дата выхода и другие характеристики

Возможная дата анонса и характеристики необычного iMac неизвестны.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
сегодня
46953
Автор: Ева Шварц
Теги: Разработки Apple Новости Техно Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:02 Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг
Ірина Полицька 5731
27 января 10:12 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
Анастасія Можаровська 248
27 января 09:07 Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019
Ірина Полицька 1994
26 января 22:01 Вторая Земля? Почему нам нужно вернуться к изучению Венеры
Назар Токар 556
26 января 13:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 1125
Новости
Больше новостей
Залиште відгук