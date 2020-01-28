Apple запатентовала необычный iMac в стеклянном корпусе
Патентное ведомство США одобрило заявку Apple, которая описывает новый вариант компьютера-моноблока. Ключевым отличием устройства от предыдущих моделей станет изогнутый корпус из стекла.
Что известно о патенте
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Согласно опубликованному на сайте регулятора документу, дисплей моноблока будет сразу переходить в клавиатуру с тачпадом. Комплектующие разместятся в подвижной подставке, с помощью которой можно будет регулировать угол наклона дисплея устройства.
Другие варианты исполнения предполагают использование съемной клавиатуры или подключение MacBook, изображение с дисплея которого будет транслироваться на экран iMac, а клавиатура лэптопа будет доступна через отверстие в корпусе.
Альтернативный вариант конструкции предусматривает гибкое соединение между областями дисплея и ввода.
Особенности стеклянной конструкции
Хотя модель будет выполнена из стекла, в Apple допускают использование керамических или пластиковых элементов. В патенте также описывается возможность размещения модуля беспроводной зарядки и биометрических сенсоров в нижней части корпуса.
Документ уточняет, что стеклянный корпус устройства может быть как прозрачным, так и непрозрачным, а также включать прозрачные элементы.
Дата выхода и другие характеристики
Возможная дата анонса и характеристики необычного iMac неизвестны.
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