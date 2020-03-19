Apple запатентовала "универсальную" компьютерную мышку

На рынке существует немало разновидностей компьютерных мышек разных форм и размеров. Новый патент Apple предусматривает создание универсального гаджета, особенностью которого станет возможность изменения его размера.

Что известно о патенте

Интересно Apple представила новое поколение MacBook Air и iPad Pro

В опубликованной патентным ведомством США документации описана конструкция манипулятора, которая способна подстраиваться под руку пользователя: ее корпус может принимать различные формы, передает Ubergizmo.



Концепт новой мышки Apple

По замыслу разработчиков, в зависимости от размера и "геометрии" руки пользователя, датчики будут менять кривизну контура мыши с помощью шарнирных механизмов, магнитов или гибкой мембраны. В различных вариантах исполнения гаджет может получить функцию как ручной, так и автоматической настройки в зависимости от текущего сценария.

Другой особенностью модели станет наличие эффекта тактильного отклика.

Подобные решения, представленные на рынке

Хотя идея создания подобного аксессуара не нова, многие из уже представленных на рынке моделей с такой возможностью (например, линейка Mad Catz R.A.T.) обычно требуют ручной подгонки или даже покупки сменных элементов для комфортного использования устройства.

Дата выхода устройства

Стоит отметить, что полученный Apple патент пока остается лишь набором технических чертежей. Воплотит ли компания подобный продукт в жизнь – неизвестно.

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