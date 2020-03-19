24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Apple запатентовала "универсальную" компьютерную мышку

- Читати новину українською

На рынке существует немало разновидностей компьютерных мышек разных форм и размеров. Новый патент Apple предусматривает создание универсального гаджета, особенностью которого станет возможность изменения его размера.

Что известно о патенте

Интересно Apple представила новое поколение MacBook Air и iPad Pro

В опубликованной патентным ведомством США документации описана конструкция манипулятора, которая способна подстраиваться под руку пользователя: ее корпус может принимать различные формы, передает Ubergizmo.


Концепт новой мышки Apple

По замыслу разработчиков, в зависимости от размера и "геометрии" руки пользователя, датчики будут менять кривизну контура мыши с помощью шарнирных механизмов, магнитов или гибкой мембраны. В различных вариантах исполнения гаджет может получить функцию как ручной, так и автоматической настройки в зависимости от текущего сценария.

Другой особенностью модели станет наличие эффекта тактильного отклика.

Подобные решения, представленные на рынке

Хотя идея создания подобного аксессуара не нова, многие из уже представленных на рынке моделей с такой возможностью (например, линейка Mad Catz R.A.T.) обычно требуют ручной подгонки или даже покупки сменных элементов для комфортного использования устройства.

Дата выхода устройства

Стоит отметить, что полученный Apple патент пока остается лишь набором технических чертежей. Воплотит ли компания подобный продукт в жизнь – неизвестно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Россияне надеются, что из-за коронавируса против них отменят санкции: реакция Украины
сегодня
Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Разработки Apple Новости Техно Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
18 марта 16:45 Apple представила новое поколение MacBook Air и iPad Pro
Ірина Полицька
17 марта 21:14 8 советов от Google, чтобы работники не теряли эффективность дома
Ірина Полицька
17 марта 16:45 Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
Віктор Терешков
17 марта 08:05 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
Анастасія Можаровська
16 марта 15:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук