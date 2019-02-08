Apple запретила разработчикам собирать данные пользователей iPhone

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Apple запретила разработчикам собирать данные пользователей iPhone
Apple запретила разработчикам собирать данные пользователей iPhone / unsplash

Уже в начале 2019 года компания Apple попала в несколько скандальных историй, связанных с конфиденциальностью пользователей iPhone. Руководство технологического гиганта оперативно отреагировало на все замечания и приняло жесткие меры в отношении ряда мобильных разработчиков.

Кому компания запретит публиковать приложения? В "черный список" компании попал целый ряд приложений, включая Hotels.com, Expedia, Abercrombie&Fitch, Air Canada и Singapore Airlines, сообщает SlashGear.

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Как происходила утечка данных? Все "нарушители" использовали платформу Glassbox, которая позволяет вести запись с экрана устройства, а также сохранять историю жестов и ввод данных с клавиатуры.

Таким образом, все действия владельца iPhone могли быть сохранены и переданы третьим лицам без его ведома. В числе скомпрометированной информации могли оказаться номера паспортов и кредитных карт, пароли от учетных записей, настоящее имя и адрес проживания.

Apple
Apple ввела жесткие правила для разработчиков приложений

Реакция Apple. Представители Apple подтвердили, что подобные действия нарушают правила публикации приложений в App Store. При этом использование аналитических услуг не запрещено, однако сбор информации должен происходить с согласия пользователя.

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По данным ресурса SlashGear, компания уже проинформировала разработчиков о необходимости привести "проблемные" программы в соответствие с политикой приватности компании в кратчайшие сроки, либо удалить их из App Store.

Защита конфиденциальности пользователей имеет первостепенное значение в экосистеме Apple. Наши гайдлайны по публикации в App Store требуют, чтобы программы спрашивали согласие пользователя и предоставляли четкую визуальную индикацию при записи, ведении журнала или другом способе записи активности пользователя,
– говорится в открытом письме Apple к разработчикам.

Опасность для пользователей Android. Отметим, приложения с поддержкой Glassbox разработчики публикуют и для платформы Android, однако компания Google не делала никаких заявлений об изменениях политики конфиденциальности своего сервиса дистрибуции Google Play.

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Теги: Приложения Техно Интернет Кибербезопасность Apple
Источник: 24 Канал
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