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Apple запустил свой тест, который поможет определить COVID-19

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Apple тоже помогает определить коронавирус / cbs1sao

Корпорация Apple разработала свой собственный тест для определения вероятности заражения вирусом COVID-19. Он доступен на официальном сайте компании. В результате прохождения теста система озвучивает рекомендации – немедленно звонить врачу, изолироваться и тому подобное.

Этот тест разработали совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

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На кого рассчитан текст

Как сказано на сайте, даже если у вас есть симптомы коронавируса, большинство легких симптомов можно лечить дома. Главное в этом случае самоизолироваться.

Поэтому этот тест поможет определить насколько серьезные у вас симптомы и стоит ли сразу ложиться в больницу. На основе этих данных врач уже решит, нужно ли вам сдавать дополнительные анализы.


Тест на коронавирус от Apple / Скриншот

Как пройти тест

Перед прохождением самого теста, разработчики рекомендуют сразу же звонить 911 (актуально для США, в Украине можно звонить по номеру 103 для вызова скорой помощи), если у вас есть какой-либо из этих симптомов:

  • Постоянная боль в груди или давление
  • Крайне затруднено дыхание
  • Сильное головокружение, которое не проходит
  • Невнятная речь.

Если в вас есть эти симптомы – нужно немедленно звонить в больницу / Скриншот

Если же этих симптомов нет, то пользователя спрашивают его возраст, а также другие симптомы, которые могут свидетельствовать о поражении вирусом: лихорадка, боль в теле, кашель и тому подобное.

Также пользователь должен отметить наличие серьезных хронических заболеваний, как сахарный диабет, астма, почечная недостаточность, цирроз печени, что может обострить течение болезни.

На основе этих ответов система предлагает дальнейшие шаги: самоизоляция, социальное удаления и тому подобное.


Как определить коронавирус / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Apple Здоровье Новости Техно Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Техно IT-бизнес
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