Apple запустила премию Music Awards и объявила победителей 2019 года

Apple объявила о запуске Apple Music Awards – музыкальной премии, которая присуждается "талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых в этом году значительно повлияло на мировую культуру".

Отбором победителей в номинациях "Артист года", "Лучший автор песен" и "Прорыв года" занимается команда редакторов сервиса Apple Music, в которую входят музыкальные критики и лидеры мнений.

Награды

Такие номинации, как "Альбом года" и "Песня года" присуждаются за высокий уровень популярности в сервисе Apple Music.

В 2019 Apple Music Awards награждена Билли Айлиш в номинации "Артист года" и "Альбом года".

Билли Айлиш – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

"Прорывом года" стала рэп исполнительница Lizzo.

Lizzo – Good as Hell:

Почетное место "Песня года" занял Lil Nas X за трек Old Town Road.

Lil Nas X – Old Town Road:

Как выглядит награда

Победители получат награды из кремниевой пластины, подвешенной между полированным листом стекла и корпусом из обработанного анодированного алюминия.



Награда Apple Music Avards 2019

Apple проведет прямую трансляцию церемонии награждения Apple Music Awards, которая состоится 5 декабря в 04:30 по Киеву в Steve Jobs Theater. Там выступит Билли Айлиш.

