Apple зависит от Amazon: в чем причина

Компания Apple выплачивает 30 миллионов долларов в месяц корпорации Amazon за хранение данных в облачном хранилище Amazon Web Services. Отметим, это необходимо для нормального функционирования сервисов Apple Music, iCloud, Apple TV+.

Как сообщает CNBC, суммарное количество пользователей сервисов Apple составляет 1,5 миллиарда человек.

Читайте также: Цифра дня: сколько инвестиций привлекли украинские IT-компании за прошлый год

Другие облачные платформы для Apple. Ранее Apple хранила свои данные на облачных платформах Microsoft Azure и Amazon S3. Кроме того, компания использует серверы Google для хранения данных iCloud.

Сотрудничество с Amazon. Сейчас Apple зависит от облачного сервиса Amazon. Сумма месячной аренды постепенно увеличивается, что делает ее крупнейшим клиентом Amazon в сфере облачных услуг.

При этом Apple и Amazon являются конкурентами в таких областях, как стриминг музыки, искусственный интеллект и умные гаджеты для дома.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно