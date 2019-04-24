Apple зависит от Amazon: в чем причина

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Apple зависит от Amazon
Apple зависит от Amazon / Unsplash

Компания Apple выплачивает 30 миллионов долларов в месяц корпорации Amazon за хранение данных в облачном хранилище Amazon Web Services. Отметим, это необходимо для нормального функционирования сервисов Apple Music, iCloud, Apple TV+.

Как сообщает CNBC, суммарное количество пользователей сервисов Apple составляет 1,5 миллиарда человек.

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Другие облачные платформы для Apple. Ранее Apple хранила свои данные на облачных платформах Microsoft Azure и Amazon S3. Кроме того, компания использует серверы Google для хранения данных iCloud.

Сотрудничество с Amazon. Сейчас Apple зависит от облачного сервиса Amazon. Сумма месячной аренды постепенно увеличивается, что делает ее крупнейшим клиентом Amazon в сфере облачных услуг.

При этом Apple и Amazon являются конкурентами в таких областях, как стриминг музыки, искусственный интеллект и умные гаджеты для дома.

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Теги: Новости Техно Техно Amazon Apple IT-бизнес
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