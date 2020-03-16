Арнольд Шварценеггер озвучил одну из ролей в игре Predator: Hunting Grounds

Предстоящая игра Predator: Hunting Grounds станет настоящим праздником для фанатов боевиков восемидесятых. Оказалось, что одну из ролей в проекте исполнит Арнольд Шварценеггер, который в фильме "Хищник" сыграл майора Датча.

Об этом Шварценеггер заявил на мероприятии The Arnold Sports Festival, который прошел в Колумбусе (США).

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Из-за коронавируса ивент посетило очень мало людей, однако на нем смогли появиться представители портала The Arnold Fans, которые следят за жизнью и карьерой самого известного атлета, актера и экс-политика. Они взяли у звезды небольшое интервью.

Что говорит Шварцнеггер

"Недавно по телевизору показывали "Хищника", и я сказал своей спутнице: "А давай начало посмотрим". В результате досидели до самого конца, потому что фильм отлично смотрится даже сейчас. Много картин становятся устаревшими, но такие, как "Хищник" и "Терминатор", интересно смотреть до сих пор", – рассказал Арнольд Шварцнеггер.

Еще интереснее то, что через неделю ко мне обратились с просьбой озвучить будущую видеоигру по мотивам "Хищника". Получается, я удачно просмотрел фильм. Это помогло мне вновь почувствовать нужное настроение, чтобы записать озвучку как надо,

– добавил именитый актер.

Так, Шварцнеггер не сказал прямо, что речь идет именно о Hunting Grounds, однако про другие игры по вселенной пока ничего не известно. Так что если речь не о каком-то еще неанонсированном проекте, в интервью явно упоминался именно этот экшен.

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Дата релиза игры

Кстати, его релиз на PlayStation 4 и PC состоится одновременно и запланирован на 24 апреля. Тестирование боевика стартует 27 марта.

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