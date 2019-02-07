Assassin's Creed III Remastered: трейлер и дата релиза новой игры от Ubisoft

Компания Ubisoft выпустила очередной видеоролик, который раскрывает новые детали о приключенческом экшена Assassin's Creed III. На видео продемонстрировали улучшенную графику и игровые механики, а также сравнили новую игру с оригинальной версией Assassin's Creed, которую представили в 2012 году.

Особенности. Как сообщает сайт Overclockers, Assassin's Creed III Remastered будет работать в разрешении Ultra HD 4K на консолях Xbox One X и PlayStation 4 Pro (Full HD для обычных Xbox One и PS4).

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А версия для персональных компьютеров сможет похвастаться расширенными настройками качества и разрешения, предложив лучшую графику, чем на консолях.



Скриншот из игры Assassin's Creed III Remastered

Отличия от оригинальной игры. В сравнении с оригиналом, в ремастере используются текстуры с высоким разрешением, новые модели персонажей, новая система освещения, улучшенное окружение, а также переработаны визуальные эффекты, включая поддержку HDR.

Трейлер игры Assassin's Creed III Remastered – смотрите видео

Дата выхода. Assassin's Creed III Remastered выйдет 29 марта 2019 года. Релиз будет включать в себя основную сюжетную кампанию, весь дополнительный загружаемый контент, а также отдельную игру Assassin's Creed III: Liberation. Подписчики Assassin's Creed Odyssey Season Pass смогут рассчитывать на бесплатную копию сборника, для всех остальных Assassin's Creed III Remastered будет стоить 40 долларов (около 1 100 гривен).

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