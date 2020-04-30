Астероид 2020: видео полета небесного тела 1998 OR2 возле Земли

Крупный астероид 1998 OR2 пролетел мимо Земли 29 апреля 2020 года. И хотя его диаметр составляет 2 километра, но никакой угрозы для нашей планеты он не нес.

В NASA провели прямую трансляцию, на которой можно было увидеть, как астероид 1998 OR2 пролетает мимо Земли. Как можно догадаться из названия, астероид открыли в 1998 году.

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Чем интересен 1998 OR2

Несмотря на его солидные габариты (около 2 километров в диаметре), эксперты не считают 1998 OR2 "потенциально опасным астероидом", то есть никакой угрозы для нашей планеты он не нес. Ведь несмотря на "сближение" с Землей на самом деле астероид был очень далеко: в максимальной точке он приблизится не более чем до 6,3 миллиона километров, это в 16 раз больше расстояние, чем от нашей планеты до Луны.

Астероид 2020 1998 OR2 пролетел мимо Земли: видео

Однако, это сближение было особенно интересным и важным для ученых. Ведь на таком расстоянии это позволило им лучше изучить это небесное тело и вообще углубить свои знания об астероидах, в том числе и тех, которые могут быть "потенциально опасными".

В целом приближении таких крупных астероидов, вроде 1998 OR2, довольно редкое явление. Предыдущий подход крупного астероида был в сентябре 2017 года. Эксперты говорят, что астероиды такого размера пролетают мимо нашей планеты примерно каждые пять лет.

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