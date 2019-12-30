Что такое астероид Бенну и почему он опасен?

Астероид Бенну – это один из околоземных астероидов, имеющий высокую вероятность столкновения с Землей. Агентство NASA выделяет много ресурсов для изучения этого астероида. Почему он такой особенный?

Астероид открыли в 1999 году. Он назван в честь птицы Бенну. Имя космическому телу выбрали на конкурсе среди школьников, ее предложил 9-летний ученик.

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Объект имеет диаметр 510 метров и оборачивается вокруг Солнца за 1,2 года.

С 2016 года проект OSIRIS-REx исследует астероид. Стоимость такой миссии оценивается в миллиард долларов.

Чем интересен

Ученые нашли на астероиде остатки углеродистого вещества, которое образовалось во время формирования Солнечной системы, и с того времени находится в относительно неизменном состоянии, следовательно, представляет большой интерес для исследователей. Фактически, астероид может открыть некоторые из тайн Вселенной относительно того, каким образом в ней зародилась жизнь.

Как объясняют эксперты NASA, некоторые из астероидов, содержащих полезные ископаемые, могут выполнять роль "заправочных станций" для космических миссий, которые смогут пополнять запасы топлива.



Астероид Бенну очень интересен для NASA

Кстати. исследователь OSIRIS-REx уже обнаружил на астероиде струи неизвестных молекулярных частиц, выбрасываемых с поверхности. Такие выбросы являются очень редким явлением в космосе, и человечество впервые за всю историю космических исследований имеет возможность провести тщательные исследования и наблюдения за струями частиц, вырывающихся с поверхности космического тела.

Частицы имеют разный размер, некоторые из них двигаются очень медленно, в то время как у других большая скорость. Часть этих объектов падает на поверхность под силой притяжения, но некоторые попадают на орбиту астероида, превращаясь в микроспутники.

Такие выбросы, как пишет журнал "Science", могут свидетельствовать о существовании на поверхности астероида частиц воды или же о падении на поверхность астероида микрометеоритов. После расшифровки результатов, исследователи NASA назвали астероид активным, но идентифицировать деятельность, что происходит на его поверхности, ученые пока не могут.

Астероид Бенну : 3D моделирование – видео

За два месяца подробных наблюдений в январе-феврале 2019 года было зафиксировано свыше 100 таких выбросов, размеры некоторых из частиц достигали несколько десятков сантиметров.

Чем опасен

Недавняя миссия NASA признала астероид наиболее опасным для нашей планеты. Согласно расчетам испанского Вальядолидского университета, вероятность падения астероида на Землю равна 1 к 4000, а возможная скорость при его падении составила бы почти 13 км в секунду.

Такое событие, как падение астероида подобных размеров, было бы эквивалентно взрыву мощностью 1 150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: царь-бомба (самое мощное из изобретенных человечеством взрывных устройств) имела мощность 58 мегатонн.

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Астероид, вероятно, является не цельным объектом, а состоит из обломков камней, связанных силой гравитации. На его поверхности происходят резкие перепады температур. Иногда они могут достигать 100 градусов по Цельсию. Во время двух из наблюдений, температура поверхности изменялась с 250 до 400 градусов. Некоторые из частиц, вырывающихся из астероида, могут со временем попасть и на Землю.

Следовательно, OSIRIS-REx продолжает тщательно изучать астероид. В 2020 году аппарат планирует приблизиться к нему и взять пробу грунта для доставки на Землю в целях исследований.

Всего на Землю планируют доставить около 60 г грунта, собранного роботизированной рукой. Это должно произойти 2023 года.

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