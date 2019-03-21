22 марта большой астероид приблизится к Земле
Утром 22 марта в Земле приблизится крупный астероид 2019EA2 22. Диаметр небесного тела оценивается в 30 метров. Об этом сообщили в Центре NASA по изучению небесных тел.
Астероид 2019EA2 22 максимально сблизится с нашей планетой утром 22 марта – в 7:53 по киевскому времени. Небесное тело пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли.
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Расстояние от астероида к Земле в момент максимального сближения составит 0,8 расстоянии от планеты до Луны.
Что такое астероид 2019EA2 22?
Это астероид, который сближается с Землей и Венерой. Его размер в два раза превышает размер метеора, который упал вблизи российского Челябинска в 2013 году. Диаметр астроида составляет около 39 метров.
Существует ли угроза?
Этот астероид относится к классу малых по размеру. Такие типы метеоров часто проходят мимо нашей планеты. Он движется со скоростью около 5 километров в секунду. Кстати, такая скорость облегчит работу ученым, которые будут вести наблюдение за ним.
Ученые отмечают, опасность могут вызвать астероиды размером более 100 метров. И все же полностью исключить опасность нельзя. Ведь астероид может отклонится от траектории, что может привести к столкновению с Землей.
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