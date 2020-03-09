Астробиологии заявили о возможности существования жизни на спутнике Сатурна

В Солнечной системе есть несколько объектов, представляющих повышенный интерес для научного сообщества. Один из них Титан – крупнейший спутник Сатурна. По мнению ученых, есть высокая вероятность существования на нем жизни. В одном из последних исследований были найдены потенциальные подтверждение этой теории.

Титан отличается динамической поверхностью, с сезонными осадками, озерами и морями в полярных регионах, а также плотной, богатой азотом атмосферой. Эти сходства с Землей заставили многих задуматься о возможности там жизнь, сообщает spacedaily.

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Детали открытия

Сложность заключается в том, что в роли жидкости на Титане – моря из метана и этана, а температура поверхности – около -180° C. В поисках подходящих кандидатов для выживания в подобных условиях была найдена альтернативная форма клеточной мембраны, которая получила название "азотосома".

Титан – это захватывающее место, чтобы проверить наше понимание границ химии пребиотиков – химии, которая предшествует жизни. Какие химические или, возможно, биологические структуры могут образовываться при наличии достаточного количества времени в таких разных условиях? Предложение азотосом было действительно интересным,

– рассказывают исследователи Корнельского университета.

Единственным недостатком теории оказался тот факт, что азотосома не способна формироваться самостоятельно. Было выявлено, что каждый строительный блок, который прилагается к азотосоме, значительно увеличивает потребление энергии. Поэтому астробиологии пришли к выводу, что, хотя азотосомы могут выживать на Титане, они не способны самостоятельно формироваться в таких условиях. Вместо этого акрилонитрил кристаллизуется в молекулярный лед.

Несмотря на разочарование, исследователи настроены оптимистично, считая, что приблизились к пониманию жизни в мирах, похожих на Титан. Также они считают, что клеточные мембраны необязательно необходимы для формирования жизни, как это происходит на Земле.

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