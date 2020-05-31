Астронавты Crew Dragon сняли скафандры и приближаются к МКС: впечатляющее видео
Космонавты, которые 30 мая успешно отправились на космическом корабле Crew Dragon в космос, уже приближаются к точке встречи с МКС.
Корабль Crew Dragon должен достичь МКС 31 мая в 17:29 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Твиттере.
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В то же время на 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon. В SpaceX также отметили, что астронавты уже сняли предназначенные для старта и посадки скафандры.
Интересно! Скафандры SpaceX сшиты специально для Херли и Бенци и оснащены системой подачи воздуха, поддержание температурного режима и давления в случае разгерметизации корабля, а также перчатками, позволяющими пользоваться тачскринами корабля. Экипаж был одет в скафандры за несколько часов до старта и оденет их снова перед стыковкой.
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Почему запуск Crew Dragon является важным
- В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX – Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль должен состыковаться с МКС.
- С момента закрытия программы Space Shuttle в 2011 году США были вынуждены пользоваться сторонними услугами для своих космических миссий.
- NASA купило места на российских кораблях "Союз", чтобы доставлять своих астронавтов на МКС. США были вынуждены платить за отправку одного астронавта Роскосмоса 90 миллионов долларов.
- Полет на корабле SpaceX обошелся NASA чуть ли не вдвое дешевле – в 50 миллионов долларов.