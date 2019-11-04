Астронавты NASA получат "умные" перчатки: что они умеют

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Астронавты NASA получат "умные" перчатки
Астронавты NASA получат "умные" перчатки / unsplash

Предполагается, что астронавты NASA при освоении Луны и Марса будут пользоваться дронами, чтобы достичь труднодоступных мест на космических объектах. Поэтому костюмы астронавтов оборудуют специальными перчатками со встроенным пультом управления техникой.

Дизайн "умной" перчатки построен на разработках норвежского стартапа Ntention, который создал систему управления дронами с помощью жестов в земных условиях, сообщает Digital Trends.

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NASA и SETI адаптировали технологию для космических нужд. Новинку, которую интегрировали в прототип скафандра нового поколения, уже протестировали в арктических условиях. Она оснащена сенсорами, которые регистрируют даже легкие движения рукой. Информация с микроконтроллера передается по радиоканалу на беспилотник, реагирует на жесты оператора.

Когда я впервые увидел умную перчатку Ntention в действии, я сразу вспомнил о третьем законе Кларка – любую достаточно развитую технологию невозможно отличить от магии,
– отметил руководитель проекта NASA Haughton-Mars Project доктор Паскаль Ли.

Испытания "умной" перчатки для астронавтов – смотрите видео

По словам доктора Ли, беспилотники в составе космических экспедиций могут применяться на планетах для сбора образцов как разведчики, инспекторы или в спасательных операциях. Используя аналогичный интерфейс, можно будет управлять и наземными работами.

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