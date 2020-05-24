Астрономы впервые в истории запечатлели рождение новой планеты: видео

Сейчас главной научной точкой зрения на рождение вселенной считается теория Большого взрыва. Однако с ней согласны далеко не все ученые. Во время последних наблюдений удалось заснять рождение новой планеты, что позволяет расширить понимание процессов, происходящих внутри планет и во всей Вселенной.

По мнению астрономов, им удалось сделать невероятное открытие. До этого было много вопросов о том, как именно формируются планеты, сколько это занимает времени, а также множество других, рассказывает ubergizmo.

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Как стало известно, Чрезвычайно большой телескоп Европейской южной обсерватории впервые в истории наблюдений за космосом снял рождение новой планеты. Это позволит не только подтвердить существующие теории, но и глубже понять процессы, происходящие внутри планет.

Видео демонстрирует процесс формирования планеты:

На видео заметен вихрь пыли и газа вокруг объекта AB Aurigae, который находится на расстоянии 520 световых лет от Земли в созвездии Возничий. Астрономы считают, что внутри спиралей расположена планета, которая находится на стадии формирования и вызывает волнения пыли и газа.

Это соответствует некоторым теоретическим моделям формирования планет. Одна спираль намотана внутри орбиты, а другая расширяется наружу – соединяясь в центре. Они позволяют газу и пыли с диска накапливаться на планете и способствует ее росту,

– рассказывают астрономы.

Судя по всему, молодая планета находится прямо в гуще процессов, которые формируют ее именно сейчас.