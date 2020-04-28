Астрономы доказали, что Млечный путь "выбрасывает" из себя звезды

Долгое время считалось, что звезды почти никогда не меняют своих орбит. Они представляют собой сверхмассивные объекты, сдвинуть которые под силу лишь некоторым явлениям во Вселенной. Во время новых исследований группа ученых не только опровергла эту теорию, но и доказала, что звезды могут быть выброшены за пределы галактики.

Новые данные были получены с помощью компьютерного моделирования. Проект "Обратная связь в реалистичных средах 2" (FIRE-2) направлен на выяснение того, как формировались звезды в области галактического гало Млечного пути, рассказывает Eurekalert.

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Результаты исследования

Авторы исследования отмечают, что разногласия между принятыми теориями и показаниями моделирования вызвали у них недоумение. После изучения других источников они окончательно убедились в своей правоте.

Высокоточные расчеты показали, что Млечный Путь запускает звезды в космическое пространство в потоках, вызванных взрывами сверхновых,

– рассказал старший автор исследования Джеймс Баллок.

По мнению ученых, область гало представляет собой археологические записи разных периодов существования галактики. Моделирование с помощью FIRE-2 позволило астрономам увидеть происходящие во Вселенной процессы воочию. В ходе взрывов сверхновых выбрасывается огромная энергия и газ, которые и выталкивают отдельные звезды в гало Млечного пути.



Модель Млечного пути и радиального выталкивания из галактики звезд

В дополнение ученые сообщили, что звезды типа Солнца имеют низкий шанс быть вытолкнутыми, поскольку обладают повышенным количеством металла в своем ядре. Светила с меньшим объемом металлов находятся в большей опасности, в случае если на небольшом расстоянии от них произойдет взрыв сверхновой.

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