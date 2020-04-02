Астрономы нашли доказательства существования черных дыр нового класса

Исследователи обнаружили самые надежные на сегодня следы убийцы космического масштаба: черную дыру средней массы, которая уничтожила звезду, что слишком близко подлетела к ней. Открытие позволяет лучше понять процесс формирования черных дыр.

Особый вид черных дыр, масса которых значительно больше, чем звездная, но гораздо меньше, чем у сверхмассивных черных дыр, называют черными дырами средней массы и считают "недостающим звеном" в эволюции этих небесных объектов, пишет Phys.org.

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Механизмы их формирования неизвестны. В прошлом астрономы предлагали несколько кандидатур на звание черной дыры средней массы, но открытие ученых из Университета Нью-Гемпшира – это самое надежное на сегодня доказательство существования этих объектов.

Как установили новые черные дыры нового класса

Для того чтобы их заметить, понадобились скоординированные усилия двух рентгеновских обсерваторий и космический телескоп "Хаббл". В 2006 году аппараты "Чандра" и XMM-Newton обнаружили мощную вспышку рентгеновского излучения, но не смогли определить, находился его источник вне или внутри нашей галактики. Исследователи решили, что свет шел от звезды, которая подошла слишком близко к гравитационно мощному, компактному объекту и поглощается им.

Профессор Линь Дачэнь и его команда изучили источник, названный 3XMM J215022.4-055108, но с удивлением поняли, что объект расположен не в центре галактики, где обычно находят черные дыры. У них появилась надежда, что это черная дыра средней массы, но сначала надо было исключить более вероятное событие: нейтронную звезду, которая охлаждается после достижения высокой температуры.

Видео, которое подробно рассказывает об открытии:

"Хаббл" показал, что источник рентгеновского излучения находится в отдаленном и плотном скоплении звезд на краю другой галактики, именно там, где и можно встретить черную дыру средней массы. В прошлом такая дыра могла быть центром карликовой галактики, которая попала в зону притяжения большого скопления звезд.

Особенности обнаруженной черной дыры

Астрономы смогли установить массу черной дыры – она ​​в 50 000 массивнее чем наше Солнце. То есть расположена как раз между черными дырами звездной массы (до нескольких десятков масс Солнца) и сверхмассивными (от миллиона масс Солнца).

Команда Линя планирует наблюдение, чтобы ответить на вопросы, которые давно интересуют астрономов: развиваются ли сверхмассивные черные дыры из черных дыр средней массы? Как они формируются? Где их искать?

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