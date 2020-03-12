Астрономы обеспокоены запуском спутников Starlink: что об этом говорит Маск

Научное сообщество выражает опасения относительно инициативы Илона Маска запустить на околоземную орбиту тысячи спутников для обеспечения глобального супуитникового интернета. В своем недавнем выступлении глава SpaceX и Tesla попытался объяснить, почему астрономам не о чем беспокоиться.

Что беспокоит ученых

Интересно Илон Маск: Связь спутников Starlink можно будет использовать для соревнований геймеров

Во время своего выступления на конференции Satellite 2020 в Вашингтоне Илон Маск заявил, что их спутники осуществляют нулевое влияние на астрономические открытия. Но если когда-то это изменится, он пообещал принять соответствующие меры.

С мая прошлого года SpaceX запустила в космос около 300 спутников Starlink из запланированных 42 000. Однако уже этого достаточно, чтобы астрономы могли заметить их во время наблюдений за космосом.

Что об этом говорит Илон Маск

Однако и на эти заявления у миллиардера нашлось объяснение. По его словам, некоторые спутники можно было увидеть только из-за того, что они просто не успели набрать нужную высоту.

Теперь, когда спутники действительно на орбите, я был бы поражен, если бы кто-то мог сказать мне, где все они расположены. Я не встречал ни одного человека, кто мог бы сказать мне, где они все. Я имею в виду, что это не такая большая проблема,

– отметил Илон Маск.

Несмотря на все заявления о том, что спутники не оказывают никакого влияния на процесс наблюдения за космосом, в январе этого года SpaceX начала тестировать отражающее покрытие, которое позволило бы сделать аппараты менее заметными. Маск также подтвердил, что они проводят разные эксперименты, в том числе окрашивают антенны в черный цвет вместо белого и работают над специальным навесом, чтобы спутники отражали меньше света.



Илон Маск планирует покрыть интернетом всю планету

Что на это говорят астрономы

Дейв Клементс, астроном Императорского колледжа Лондона, уверен, что если Илон Маск действительно обеспокоен проблемой наблюдения за космосом, то он должен прекратить запуск своих спутников до тех пор, пока не будет найден рабочий способ их сокрытия от телескопов. По его словам, SpaceX игнорирует тот факт, что спутники Starlink могут "ослеплять" радиотелескопы.

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