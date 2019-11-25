Астрономы обнаружили галактику сразу с тремя сверхмассивными черными дырами в центре

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Галактика NGC 6240 / NASA

Исследователи из Геттингенского университета обнаружили в центре галактики NGC 6240 сразу три сверхмассивные черные дыры. Считается, что причина такого явления – одновременное столкновение трех небольших галактик.

Ученые считают, что подобные события могли привести к образованию очень больших черных дыр во времена ранней Вселенной. Соответствующее исследование ученые обнародовали в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Суть исследования

Моделирование показывает, что во времена ранней Вселенной такие слияния могли происходить чаще. Это объяснило бы, как самые ранние галактики Вселенной и их сверхмассивные черные дыры смогли достичь огромных размеров за первый миллиард лет существования.

Мы не могли объяснить, как возникли крупнейшие современные галактики Вселенной. Если в столкновениях их прародителей участвовало сразу несколько объектов – тогда большие галактики и сверхмассивные черные дыры могли расти очень быстро. Наше открытие – первое свидетельство в пользу этого сценария,
– сказал ведущий автор исследования Питер Вайльбахер.

Астрономам удалось найти дополнительное доказательство в пользу этой гипотезы – с помощью телескопа LISA они случайно обнаружили галактику, в центре которой разместились сразу три сверхмассивные черные дыры. Это галактика NGC 6240 в созвездии Змееносца, которая расположена на расстоянии 400 миллионов световых лет от Земли.

Галактика NGC 6240
Галактика NGC 6240 / Georg August Universität Göttingen

Черные дыры в галактике расположены очень близко (по астрономическим меркам) – они удалены друг от друга всего на 645 световых лет.


Обнаруженные исследователями черные дыры / Georg August Universität Геттинген

Теперь ученым предстоит выяснить, как именно образовались черные дыры. Для этого исследователи намерены провести "перепись" галактик, переживших слияние.

На самом деле такое явление, как слияние галактик в видимой Вселенной, явление довольно частое. Более того, почти четвертая часть видимых галактик уже пережили подобные события.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Космос
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