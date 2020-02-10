Астрономы обнаружили мертвую галактику "монстров"

Ученые обнаружили далекую галактику, в которой образование звезд прекратилось, когда возраст Вселенной составил всего 1,8 миллиарда лет. Похоже, в ней интенсивно появлялись новые светила в течение предыдущего времени, однако затем процесс резко остановился.

Это неожиданное открытие, так как подобного никогда не наблюдалось в многочисленных симуляциях эволюции галактик, пишут авторы в The Astrophysical Journal Letters.

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Что известно об открытии

Астрономы из США, Канады, Италии, Австралии, Германии и Нидерландов под руководством Гиллиана Уилсона из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили необычную большую галактику XMM-2599, в которой звездообразование остановилось спустя всего 1,8 миллиарда лет после Большого взрыва.

Галактика расположена на красном смещении, а ее масса составляет 3,1×1011 солнечных, что делает ее самой спокойной галактикой на большом красном смещении.

Что такое большое красное смещение? Это снижение частот излучения, которое наблюдается для всех дальних источников (галактики, квазары). Его объясняют как динамическое удаление этих источников друг от друга и, в частности, от нашей Галактики, то есть как нестационарность (расширение) Метагалактики.

За объектом наблюдали с помощью одного из крупнейших наземных телескопов в обсерватории Кека на Гавайях. Авторам удалось зафиксировать смещенные линии поглощения серии Бальмера, а также показать отсутствие ультрафиолетового излучения в собственной системе отсчета, что свидетельствует о прекращении звездообразования.

Образование звезд в галактике

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Однако моделирование истории звездообразования данной галактики на основе измеренного спектрального распределения энергии указало на очень бурное прошлое. Проведенные вычисления свидетельствуют в пользу образования светил суммарной массой свыше тысячи солнечных в год в течение примерно полмиллиарда лет. Для сравнения: в современном Млечном Пути новых звезд возникает примерно на одну солнечную массу в год.

Феномен открытой галактики

Наибольший интерес данный объект представляет в контексте теоретических моделей образования галактик. Численные модели предсказывают быстрое формирование таких крупных тел в течение пары первых миллиардов лет, но во всех случаях они продолжают активно формировать звезды на текущем этапе существования.



Галактика XMM-2599

Пока ученые не могут однозначно сказать, в чем причина такого поведения галактики. Возможно, это связано с ее окружением, в котором быстро иссяк свободный водород, или резко выросла активность центральной черной дыры.

Судьба подобных галактик

Также остается неизвестной дальнейшая судьба таких галактик. Если она фактически изолирована, то есть вокруг нее нет других относительно крупных скоплений вещества, то она почти в неизменном виде просуществует много миллиардов лет. Другой крайностью может быть плотное окружение: в таком случае у галактики есть все шансы стать центральной эллиптической галактикой большого скопления.

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