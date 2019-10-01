Астрономы обнаружили планету, которая ставит под сомнение существующие космические теории

Международная команда исследователей сообщила об открытии планеты под кодовым названием GJ 3512b. Согласно общепринятым современным научным представлениям, существование такого космического объекта теоретически невозможно и ставит под сомнение теорию формирования планет в Солнечной системе и за ее пределами.

Что известно об открытии? Открытие сделали астрономы обсерваторий Alto (Сьерра-Невада, США), Montsec Astronomical (Испания) и Las Cumbres Observatory (Калифорния, США), сообщает CNET.

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По словам ученых, газовый гигант такой массы, который находится в 284 триллионах километров от Земли, "не должен находиться на орбите своей звезды – красного карлика в пять раз меньше Солнца и в 50 раз менее яркого. Для сравнения, масса Солнца примерно в 333 тысячи раз больше земной, а GJ 3512b весит всего в 250-270 раз меньше своего светила.

Вокруг таких звезд должны быть только планеты размером с Землю, или более массивные суперземли,

– заявил один из авторов исследования Кристоф Мордасини.

Существование гигантской планеты ставит под сомнение научную модель аккреции, которую использовали для объяснения того, как образуются планеты в нашей галактике.

По словам ведущего автора исследования Карлоса Моралеса, звезды с низкой массой, такие как красные карлики, должны иметь протопланетные диски с малой массой, в которых меньше материала для образования газовых гигантов. Ученый уверен, что открытие доказывает теорию гравитационной неустойчивости при объяснении механизма формирования космических тел.

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